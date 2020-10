Alegeri SUA 2020. Regulile pentru ultimul duel Donald Trump-Joe Biden, schimbate

Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara in SUA, vineri in zorii in Romania, va avea loc a doua si ultima dezbatere prezidentiala din Statele Unite inainte de alegerile din 3 noiembrie . Dar comitetul de organizarea a schimbat un pic regulile, pentru a evita haosul primei dezbateri, in care presedintele Donald Trump l-a intrerupt…

- Plângerea formulata de Statele Unite pentru stabilirea de tarife antidumping pentru anumite produse din aluminiu provenind din 18 tari, printre care si România, este nefondata, susține Alro Slatina.Alro Slatina (simbol bursier ALR), cel mai mare producator de aluminiu din România,…

- Plangerea formulata de Statele Unite pentru stabilirea de tarife antidumping pentru anumite produse din aluminiu provenind din 18 tari, printre care si Romania, este nefondata, susține Alro Slatina, anunța MEDIAFAX.Alro Slatina (simbol bursier ALR), cel mai mare producator de aluminiu din…

- Premierul Ludovic Orban susține ca va propune sistarea evenimentelor private, asta pentru ca in cadrul unor astfel de evenimente nu se respecta regulile și mulți oameni nu poarta masca. ”Eu voi propune sistarea evenimentelor private, este clar ca sunt focare de covid-19. Am putea reveni la vechiul sistem…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, aflat in vizita oficiala la Washington, si secretarul american al apararii, Mark T. Esper, au semnat joi, 8 octombrie, la Pentagon, "Foaia de parcurs dedicata cooperarii la nivelul apararii, pentru perioada 2020-2030". Documentul avanseaza prioritatile…

- Mirajul muncii de oriunde in lume poate atrage anumite provocari in materie fiscala și juridica și acestea ar trebui luate in considerare in egala masura și de angajatori, dar și de salariați, arata o analiza a EY Romania, relateaza Mediafax.Corina Mindoiu, partener asociat la EY Romania,…

- Conform anunțului facut de Facebook, conturile, care functionau in Romania, il promovau pe Donald Trump in vederea realegerii lui. Potrivit raportului publicate de Facebook, au fost inhise 35 de conturi de Facebook, 3 pagini și 88 de conturi de Instagram. "Activitatea avea originea in Romania…

- Desi cauza exacta a exploziei nu a fost determinata si niciun oficial libanez nu a etichetat incidentul ca fiind un atac, Trump a declarat intr-o conferinta de presa ca Pentagonul considera ca a fost implicata o bomba in explozie. „Arata ca un atac teribil. M-am intalnit cu unii dintre marii…