Alegeri SUA 2020: Joe Biden: Vom câştiga această cursă "Dragi americani, nu avem o declaratie finala despre victorie, dar cifrele ne spun ca este clar. Vom castiga aceasta cursa. Trebuie sa fim calmi, fiecare vot va fi numarat", a declarat el. Si senatoarea Kamala Harris a fost prezenta la discursul lui Biden, insa ea nu a vorbit. Biden a mai spus ca a strans cele mai multe voturi din istorie. "74 de milioane de voturi, acesta este cel mai mare numar de voturi obtinut vreodata in istoria SUA". (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

