Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, va vota anticipat, sambata, in Florida, a anuntat joi Casa Alba, noteaza AFP. "Presedintele Trump a prevazut sa voteze anticipat sambata, la West Palm Beach", a facut cunoscut purtatorul sau de cuvant, Judd Deere, informeaza Agerpres.Donald Trump urmeaza…

- Presedintele american, Donald Trump, va vota anticipat, sambata, in Florida, a anuntat joi Casa Alba, noteaza AFP. "Presedintele Trump a prevazut sa voteze anticipat sambata, la West Palm Beach", a facut cunoscut purtatorul sau de cuvant, Judd Deere. Donald Trump urmeaza sa ajunga vineri in Florida…

- Unul dintre statele disputate in alegerile prezidențiale din SUA, Georgia, a inceput luni votul anticipat la secții, iar cozile mari formate imediat arata interesul americanilor pentru tensionatul scrutin din 3 noiembrie, scriu CNN și Forbes. Cozi uriașe s-au format imediat la mai multe secții din Georgia,…

- Peste zece milioane de americani au votat in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, prin corespondenta sau anticipat. "Alegatorii au depus un total de 10.296.180 de buletine de vot in statele respective", un record, a anuntat luni pe site US Elections Project de la Universitatea din Florida. Potrivit…

- Președintele SUA, Donald Trump, a revenit luni pe scena de campanie in statul Florida asigurand audienta ca este in "plina forma", cu 22 de zile inaintea alegerilor in care se va confrunta cu democratul Joe Biden, scrie Agerpres.

- Americanii isi trimit de zor buletinele de vot anticipat in alegerile de la 3 noiembrie, intr-un ritm fara precedent, un lucru care anunta un nivel al participarii la vot-record in scrutinul in care se infrunta presedintele republican in exercitiu Donald Trump si fostul vicepresedinte democrat Joe…

- Donald Trump vrea sa participe la un miting de campanie, sambata, in Florida un stat-cheie in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie -, la doar cateva zile dupa ce a plecat din Spitalul Militar Walter Reed, unde era ingrijit dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si in timp ce democratii…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban si-a exprimat sprijinul luni pentru Donald Trump in realegerea ca presedinte al Statelor Unite, declarand ca rivalii democrati ai acestuia au fortat un "imperialism moral" asupra lumii pe care liderii iliberali ca si el il resping, relateaza Reuters. "Sustinem victoria…