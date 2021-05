Alegeri Siria De 21 de ani la putere, Bashar al-Assad va avea doar doi contracandidați. Opoziția exilată acuză farsa electorală Tribunalul Constitutional Suprem din Siria a anuntat luni ca a acceptat candidaturile a doar trei din cei 51 de aspiranti înregistrati pentru a candida la alegerile prezidentiale din 26 mai, în care se vor înfrunta actualul sef al statului, Bashar al-Assad, un fost viceministru si un lider al opozitiei, transmite EFE citata de Agerpres. Reprezentantii opozitiei aflati în exil, care nu pot candida deoarece Constitutia le interzice acest lucru cetatenilor sirieni care nu au trait în tara în ultimii 10 ani, au cerut în repetate rânduri invalidarea scrutinului,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

