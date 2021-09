Stiri pe aceeasi tema

- Partidul președintelui Vladimir Putin, Rusia Unita, s-a clasat pe prima poziție la alegerile de trei zile pentru Duma de Stat, iar Partidul Comunist pe locul 2 cu 25.17% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare, dupa ce Kremlinul a înlaturat candidații opoziției. Secțiile de vot s-au închis…

- Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnîi, i-a încurajat duminica din închisoare pe rusi sa voteze pentru orice candidat în afara celor ai partidului de la putere Rusia Unita si sa recurga la recomandarile "votului inteligent", pe care Kremlinul a încercat sa-l…

- Aliatii opozantului rus aflat in detentie Aleksei Navalnii au acuzat vineri Google si Apple ca au suprimat aplicatia de 'vot inteligent' de pe platformele lor, denuntand o 'cenzura', in prima zi a alegerilor legislative ruse din care cea mai mare parte a opozitiei este exclusa, informeaza AFP, potrivit…

- Aliati ai disidentului rus Aleksei Navalnii, aflat in detentie, si-au indemnat miercuri concetatenii sa voteze cu Partidul Comunist la alegerile legislative care au loc in Rusia la sfarsitul acestei saptamani, in cadrul campaniei de vot "tactic" menita sa descentreze partidul de guvernamant Rusia…

- Aliații opozantului Alexei Navalnîi au facut miercuri apel la ruși sa voteze pentru Partidul Comunist la alegerile parlamentare din aceasta saptamâna, ca parte a campaniei prin care încearca sa loveasca în partidul de la putere, Rusia Unita, transmite Reuters.Campania de…

- Vladimir Putin a ordonat marti sa se plateasca o prima militarilor si membrilor fortelor de ordine, dupa ce a cerut, in urma cu o saptamana, sa se acorde un ajutor pensionarilor – ”cadouri” pe care le ofera cu mai putin de o luna inaintea alegerilor legislative, informeaza News.ro . Aceste categorii…

- Un tribunal din Rusia l-a condamnat, vineri, pe Oleg Navalnîi, fratele criticului vehement al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, la un an de închisoare cu suspendare pentru incitarea oamenilor sa încalce restrictiile anti-COVID-19, a anuntat avocatul sau, Nikos Paraskevov,…

- Pentru a consolida autoritatea președintelui rus Vladimir Putin, in vederea alegerilor parlamentare care vor avea loc la jumatatea lunii septembrie, autoritațile publice suprima un numar tot mai mare de opozanți ai Kremlinului. Dupa represaliile indreptate impotriva lui Alexei Navalnii și a apropiaților…