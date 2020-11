Stiri pe aceeasi tema

- La mai multe sectii de votare organizate in Belgia, Franta, Marea Britanie, Germania, Italia, Irlanda si Romania s-au format cozi, care in unele cazuri depasesc o suta de alegatori. Votantii, aflati peste hotare, sunt indemnati sa documenteze inainte de a porni la vot, transmite IPN.

- O medie de circa 15% din toate decesele legate de COVID-19 la nivel mondial "ar putea fi atribuita expunerii pe termen lung la poluarea atmosferica", arata un studiu international, relateaza dpa si AFP, potrivit Agerpres. In cazul Romaniei procentul este de 21%.Studiul, publicat in revista de specialitate…

- Aproape 40.000 de romani din strainatate s-au inscris pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din luna decembrie. Termenul de inscriere in Registrul electoral ca alegator in strainatate prin corespondenta a expirat joi, la ora 24,00. Potrivit site-ului AEP, un numar total de 39.238…

- Peste 20.000 de romani din strainatate s-au inscris pana in prezent pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie, potrivit Agerpres.Potrivit site-ului AEP, pana luni, la ora 15,00, au fost depuse 21.421 de cereri pentru votul prin corespondenta. Cele mai…

- "Avand in vedere acest context special, dar și pentru buna organizare in striinatate a alegerilor parlamentare in 6 decembrie, am transmis inca din luna iunie instrucțiuni misiunilor Romaniei in strainatate sa contacteze autoritațile straine competente din țarile de reședința in vederea evaluarii…

- Votul in diaspora, in impas. Autoritatile romane recomanda votul prin corespondenta, din cauza situatiei epidemiologice. Premierul Ludovic Orban recomanda MAE sa-i informeze din timp pe romanii din diaspora asupra modului in care pot vota la alegerile parlamentare. Preferabil ar fi, spune premierul,…