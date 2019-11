Fostul primar al municipiului Chisinau Dorin Chirtoaca, care si-a depus, in 2017, mandatul in urma unui scandal de coruptie, si-a manifestat dorinta ca alegerile locale de duminica sa stea la baza continuarii dezoltarii europene si romanesti a Capitalei.



El a declarat, la iesirea de la urne, ca isi doreste ca, in mandatul viitorului primar, municipiul Chisinau sa aiba "servicii publice adecvate secolului XXI".



Am votat pentru continuarea dezoltarii europene si romanesti a Chisinaului, lucru pe care cu siguranta il vom face, in asa fel incat de aici de la Chisinau sa reusim…