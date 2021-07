Alegeri Republica Moldova. Se decide soarta viitorului Parlament

Stiri pe aceeasi tema

- Valorile consumului national de energie in sezonul verii au atins cote maxime istorice miercuri, depasindu-le pe cele inregistrate vineri, 25 iunie, anunta Transelectrica intr-un comunicat de presa. Pe fondul conditiilor meteo caniculare, consumul mediu al zilei de miercuri a fost cu 132 de MW mai mare…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a anuntat, joi, ca vor fi puse la dispozitia autoritatilor din Republica Moldova mai multe spatii adecvate pentru organizarea unor sectii de votare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie din aceasta tara,…

- Un cutremur s-a produs, in noaptea de marți spre miercuri, in Romania. Seismul a fost resimtit si in Bucuresti. ”In ziua de 26.05.2021, la ora 00:30:37 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.7, la adancimea de 131 km”, a transmis Institutul…

- Asociatiei „Tarnava Mare” din Odorheiu-Secuiesc cere CNA ca toata presa din Romania sa fie sancționata pentru “comunicare de informații false”. Președintele Asociației susține ca poate dovedi cu fotografii ca Arthur nu era cel mai mare urs din Romania. Mai mult, aceeași asociație afirma ca vanatoarea…

- Premierul Florin Cițu a minimalizat, miercuri, in conferința de presa susținuta de la Palatul Victoria dupa ședința de Guvern, incidentul legat de uciderea ursului brun Arthur, considerat de activiștii de mediu cel mai mare urs din Romania. Citu a susținut ca a avut o discutie pe aceasta tema cu ministrul…

- Politistii au facut, miercuri, 48 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, la o grupare care fura masini de lux din strainatate si le inmatricula, cu acte false, in Romania. Potrivit unor surse judiciare, in doar sunt vizați și angajați de la direcțiile de Taxe și Impozite de la sectoarele 4…

- Trofeul Campionatului European a ajuns la București, duminica, unde a fost inmanat ambasadorului EURO 2020 din Romania, Dorinel Munteanu. Trofeul a fost plimbat prin Capitala, iar turul s-a incheiat la Arena Naționala. Gica Popescu, consilier al Guvernului Romaniei pentru UEFA EURO 2020, a vorbit despre…

- Grupul Johnson&Johnson renunța deocamdata sa lanseze vaccinul anti Covid și in Europa, dupa ce In SUA au fost semnalate cazuri de cheaguri de sange dupa vaccinare. Compania subliniaza, intr-un comunicat de presa, ca sanatatea persoanelor care folosesc produsele sale este prioritatea numarul unu. Este…