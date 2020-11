Maia Sandu a caștigat al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova in fața lui Igor Dodon, arata rezultatele exit-poll date publicitații dupa inchiderea urnelor.Maia Sandu și Igor Dodon s-au intalnit duminica in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, dupa o campanie electorala tensionata și dificila, derulata in plina pandemie COVID. Alegatorii s-au prezentat la vot in numar mare, atat in țara, inclusiv in regiunea transnistreana, cat și in diaspora stabilita in special in țarile din Uniunea Europeana.Potrivit datelor oficiale, pana la ora…