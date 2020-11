Stiri pe aceeasi tema

- Duminica se desfasoara turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, care ii pune fața in fața pe Maia Sandu și Igor Dodon. Cetatenii Republicii Moldova isi aleg, duminica,...

- Igor Dodon va ciștiga alegerile prezidențiale din 15 noiembrie. Sunt datele ultimului sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Astfel, intrebați pentru cine vor vota in turul doi al alegerilor prezidențiale, 50,5% din respondenți au spus cu Igor Dodon și 49,5%…

- Maia Sandu, liderul formatiunii proeuropene Partidul Actiune si Solidaritate, si presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, sunt aproape la egalitate, dupa in primul tur al scrutinului prezidential.

