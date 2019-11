El i-a indemnat pe cetatenii din Chisinau "sa nu calce pe aceeasi grebla pe care au calcat toti in ultimii ani", aratand ca votul dat de alegatori a fost unul "geopolitic".



"Avem o situatie in toti acesti 15 ani destul de stranie in Chisinau. Deseori nu se voteaza pentru cineva, ci impotriva cuiva. Deseori se voteaza raul cel mai mic, foarte des se voteaza geopolitic. Mesajul meu catre chisinaueni este unul foarte simplu: nu va veni Moscova, Bucurestiul, Bruxelles-ul sau Kievul sa faca ordine la noi in Chisinau. Ordine vom face noi, profesionistii, oamenii care stiu ce au de facut…