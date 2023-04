Alegeri regionale în Japonia: prezență minimă record la urne In Japonia au loc alegeri regionale, mai multe prefecturi raportand o prezenta minima record la urne. In aproape 40% dintre districte cei care au castigat alegerile nu au avut contracandidati, informeaza Rador. Problema este cu atat mai acuta in zonele rurale, unde populatia inregistreaza o tendinta de imbatranire si scadere. Intr-un oras mic a fost propusa implementarea unei forme de democratie directa, insa aceasta propunere a fost respinsa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

