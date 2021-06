Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat luni ca toate partidele politice ar trebui sa traga invataminte din participarea redusa la alegerile regionale din Franta, unde duminica a avut loc al doilea scrutin, relateaza Reuters.



Potrivit sondajelor, prezenta la vot a fost duminica de numai 35% in cadrul celui de-al doilea tur al scrutinului, in care atat partidul presedintelui Emmanuel Macron, cat si extrema dreapta condusa de Marine Le Pen nu au reusit sa castige nici macar o singura regiune.



In urma cu o saptamana, 66,72% dintre francezii inscrisi pe listele electorale…