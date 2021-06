Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor regionale din Franța a confirmat trendul de la turul intai, cand partidele președintelui Emmanuel Macron și a extremistei Marine Le Pen nu au reușit sa se impuna in nicio regiune. Cu o rata de absenteism ajunsa la aproape 66%, rezultatul scrutinului de duminica…

- Francezii au ignorat din nou urnele, duminica, in turul al doilea al alegerilor regionale, marcat de un esec al extremei-drepte conduse de Marine Le Pen si al formatiunii lui Emmanuel Macron, si permitand stangii si dreptei sa revendice o dinamica noua cu zece luni inainte de alegerile prezidentiale,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a votat la Touquet, duminica, in al doilea tur al alegerilor locale si regionale din Franta, care ar putea modifica balanta in vederea alegerilor prezidentiale in alegerile prezidentiale din 2022, arata News.ro. Partidul La Republique En Marche (LREM) a…

- Partidele principale de stanga și de dreapta au caștigat duminica la alegerile regionale franceze, depașind atat formațiunea La Republique en Marche a președintelui Emmanuel Macron, cat și Adunarea Naționala a lui Marine Le Pen. Potrivit Politico , la nivel național, partidele de stanga au obținut…

- Extrema dreapta franceza, Rassemblement National (Adunarea Nationala, RN, fostul Front National) condus de Marine Le Pen, a obtinut duminica un rezultat mai putin bun decat anuntau sondajele, in primul tur al alegerilor regionale si departamentale, marcat de un puternic absenteism, dar si de sustinere…

- Partidul de guvernamant din Franța, formațiunea La Republique En Marche a lui Emmanuel Macron a luat decizia de a bloca candidatura unei femei musulmane la alegerile locale pentru faptul ca a purtat hijab-ul intr-o fotografie imprimata pe pliante de campanie, relateaza Reuters.

- Politiciana de extrema dreapta Marine Le Pen si-a anuntat candidatura la alegerile prezidentiale de anul viitor din Franta, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa tinuta vineri, Le Pen a apreciat ca victoria ei ar fi in intregime ''plauzibila''. Lidera…