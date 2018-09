Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Electorala rusa a recomandat miercuri anularea "pentru incalcari grave" a victoriei candidatului pro-Kremlin pentru funcția de guvernator regional in Orientul Indepartat, dupa o modificare dramatica in numararea voturilor care a provocat un val de indignari,

- Comisia Electorala rusa a recomandat miercuri anularea "pentru incalcari grave" a victoriei candidatului pro-Kremlin pentru funcția de guvernator regional in Orientul Indepartat, dupa o modificare dramatica in numararea voturilor care a provocat un val de indignari, relateaza AFP.

- Șefa Comisiei Electorale Centrale a Rusiei, Ella Pamfilova, a declarat miercuri ca a recomandat anularea rezultatelor unor alegeri regionale din cauza suspiciunilor privind fraudarea voturilor și organizarea unor noi alegeri in regiune, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.…

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, sustinut de Kremlin, a fost reales cu o majoritate de voturi in functie, conform rezultatelor publicate luni, a doua zi dupa alegerile alegerile locale desfasurate in Rusia, marcate de arestarea a peste 1.000 de persoane in cursul unor actiuni de protest impotriva…

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, sustinut de Kremlin, a fost reales cu o majoritate de voturi in functie, conform rezultatelor publicate luni, a doua zi dupa alegerile locale desfasurate in Rusia, marcate de arestarea a peste 1.000 de persoane in cursul unor actiuni de protest impotriva cresterii…

- Turcia lui Erdogan, aflata in marș spre refacerea vechiului imperiu, are de parcurs situații diferite de cele din perioada medievala, in care și-a construit gloria și imperiul, și de gasit soluții corespunzatoare. Alianța NATO, din care inca face parte, și prevazuta alianța dintre Israel și Grecia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins luni, la Helsinki, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump, in urma unui summit, acuzatii potrivit carora Moscova a cules informatii compromitatoare despre actualul locatar al Casei Albe sau despre membri ai familiei acestuia,…

- Jucatorii din selectionata Danemarcei au facut cheta pentru ca unul dintre coechipierii lor, Jonas Knudsen, sa poata zbura acasa cu un avion privat, pentru a-si vedea fetita nou nascuta, imediat dupa victoria impotriva reprezentativei Peru, in meciul de debut la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, informeaza…