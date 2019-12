Partidul Conservator al premierului britanic Boris Johnson a obtinut, in urma alegerilor legislative desfasurate joi, 365 din cele 650 de mandate ale Camerei Comunelor, conform rezultatelor finale, transmit agentiile internationale de presa. Conservatorii si-au asigurat astfel o majoritate confortabila peste pragul de 326 de mandate, in timp ce Partidul Laburist ramane in opozitie dupa ce a inregistrat un esec notabil, obtinand 203 mandate, cu 59 mai putine fata de precedentul legislativ, in timp ce Partidul Conservator si-a sporit numarul mandatelor cu 48. Au mai intrat in Camera Comunelor Partidul…