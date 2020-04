Stiri pe aceeasi tema

- Trupe ale Garzii Nationale desfasurate in sectii de votare, peste 100 de municipalitati care nu pot sa-i primeasca pe alegatori din lipsa de voluntari: in pofida pandemiei de COVID-19, in statul american Wisconsin vor avea loc marti alegeri locale, intre care alegeri primare democrate intre Joe Biden…

- In pofida pandemiei de COVID-19, in statul american Wisconsin vor avea loc marti alegeri locale, intre care alegeri primare democrate intre Joe Biden si Bernie Sanders, relateaza AFP, preluata de Agerpres.In timp ce intreaga populatie din acest stat din ''Midwest'' este indrumata sa ramana acasa de…

- Joe Biden pare sigur - dupa trei noi victorii impotriva rivalului sau Bernie Sanders in alegerile primare democrate - ca urmeaza sa-l infrunte pe Donald Trump in noiembrie, intr-o cursa la fotoliul de la Casa Alba bulversata de noul coronavirus, relateaza AFP.Intr-un discurs consacrat pe larg…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a castigat detasat alegerile primare democrate organizate marti in trei state, in fata rivalului sau socialist Bernie Sanders, potrivit estimarilor mass-media americane, relateaza miercuri AFP. Dupa Florida si Illinois, fostul numar doi al lui Barack Obama a…

- Birourile de vot din statele americane Florida si Illinois s-au deschis marti dimineata, in pofida temerilor de propagare a coronavirusului, pentru a-i departaja pe Joe Biden si Bernie Sanders in lunga cursa spre investitura democrata, potrivit AFP, anunța AGERPRES.Patru state americane urmau…

- Senatorul socialist Bernie Sanders si-a declarat marti seara ''increderea absoluta'' in victoria sa finala in alegerile primare democrate, in pofida primelor rezultate de la ''Super Tuesday'' care dau castig de cauza rivalului sau Joe Biden, relateaza AFP preluat de agerpres. "Va spun cu incredere…

- Aceasta ancheta de opinie, realizata online si publicata joi, arata ca Bernie Sanders a continuat sa-si consolideze popularitatea si ca 20- dintre democratii si independentii intervievati il sustin pe senatorul independent din Vermont, o crestere de doua puncte procentuale fata de un sondaj similar…