Alegeri primare democrate: Guvernatorul de Wisconsin a ordonat amânarea votului prevăzut pentru marţi Guvernatorul democrat din Wisconsin a ordonat luni amanarea pentru 9 iunie a alegerilor programate sa se desfasoare marti, decizie luata ca urmare a temerilor de contagiune cu noul coronavirus, relateaza AFP. "Am obligatia de a-i proteja pe oameni si de aceea am semnat astazi acest decret", a scris guvernatorul Tony Evers. Adunarea deputatilor si Senatul din acest stat, controlate de republicani, nu au urmat in acest week-end cererea guvernatorului de a amana scrutinul. Prin urmare, un recurs impotriva ordinului ar putea fi depus in justitie. Pandemia de coronavirus a bulversat campania pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

