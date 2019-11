ALEGERI PREZIDENTIALE. Viorica Dăncilă încheia campania electorală acasă: "O să lupt pentru Teleorman" ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Nu a fost usor, cred ca am fost cel mai jignit prim ministru, cred ca judetul Teleorman a fost cel mai criticat, multi ar fi vrut sa-l scoata de pe harta Romaniei, dar noi suntem oameni puternici si mergem inainte si stim ca atunci cand vrem ceva, atunci cand dorim un lucru bun luptam pentru acel lucru. Acum, aici la Teleorman, am venit o cu zi inainte de incheierea campaniei electorale pentru primul tur, am venit sa va spun tuturor celor care au fost alaturi de mine si la bine si la greu ca nu o sa va dezamagesc, ca o sa lupt pentru Teleorman, pentru fiecare judet,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

