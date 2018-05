Fostul sef al guvernului spaniol socialistul Jose Luis Rodriguez Zapatero a afirmat vineri la Caracas, unde a ajuns in calitate de observator electoral, ca venezuelenii vor vota "liber" duminica cu prilejul scrutinului prezidential, transmite AFP. "Vom fi in sectiile de votare pentru a constata daca venezuelenii voteaza liber, nu ma indoiesc ca voteaza liber", a declarat Zapatero in cursul unei conferinte de presa la finalul unei reuniuni cu autoritatile electorale. Chiar daca, in opinia sa, sistemul este "perfectibil", ca si altele, el ofera "garantiile de baza". "Votul este ce e mai sfant pentru…