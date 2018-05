Alegeri prezidentiale Venezuela - Nicols Maduro versus Henri Falcn

Venezuelanii au votat azi in cadrul unor alegeri prezidențiale in care, actualul presedinte Nicolas Maduro era preconizat sa caștige, in ciuda faptului ca a prezidat in timpul uneia dintre cele mai mari prabușiri economice din istoria latino-americana. Prezența oamenilor la vot a fost relativ redusa in Caracas, chiar și in zone in care guvernul se bucura in mod normal de susținere și in care susținatorii domnului Maduro s-au implicat in campanie, cerand oamenilor sa participe la vot. Coaliția principala a opoziției, MUD, a cerut boicotarea alegerilor, declarand ca este o frauda și ca Maduro va…