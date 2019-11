Stiri pe aceeasi tema

- Noul președinte al Romaniei este ales astazi. Cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale are loc in aceleași secții de votare și circumscripții electorale și pe baza acelorași liste de alegatori ca in primul tur. Potrivit datelor facute publice de Biroul Electoral Central, la nivel…

- Prezenta la urne in comuna Gradiștea, in jurul orei 16.15 era de 25%, la sectia de votare 210, și de 31%, la sectia 209. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov nr. 476, ediția print La aceasta din urma, pe listele suplimetare votasera 112 persoane, cetatenii venind sa-și exprime optiunea electorala de…

- Peste 600.000 de locuitori din județul Timiș sunt așteptați, astazi, la urne pentru a-l desemna pe viitorul președinte al Romaniei pentru urmatorii cinci ani. Potrivit datelor facute publice de Biroul Electoral Central, la nivel național sunt organizate 18.748 de secții de votare. Dintre acestea, 599…

- UPDATE 14:00. Au votat la aceasta ora peste 25% din alegatori, adica aproape 4,7 milioane de români. Prezența la urne a depașit-o pe cea de la alegerile europarlamentare din luna mai. UPDATE 13.50. Peste 4,4 milioane de români au votat pâna la aceasta ora, aproximativ 24,5%.…

