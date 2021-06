Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Palada a explicat una dintre concluziile sondajului: Emil Boc și Laura Codruța Kovesi sunt „lideri simbolici foarte puternici” in mintea oamenilor. Mai mult, vechea generație de oameni politici e mai populara pentru publicul larg decat noii lideri. O alta concluzie ar fi, in opinia sociologului,…

- FCSB a incasat 7 goluri cu capul in sezonul trecut de Liga 1. Reușitele au cauzat un prejudiciu imens roș-albaștrilor, de 13 puncte! FCSB și-a propus in acest mercato sa semneze doi fundași centrali inalți, la dorința exclusiva a patronului, care și-a dorit fotbaliști impunatori in axul defensivei,…

- Președintele liberalilor clujeni a afirmat ca doar sondajele vor arata care este candidatul PNL cu cele mai multe șanse pentru alegerile prezidențiale din 2024. Despre Alin Tișe, liderul PNL Cluj a spus ca il vede in conducerea centrala a partidului.

- Sirienii votau miercuri, in regiuni aflate sub controlul Damascului, intr-un scrutin prezidential fara suspans, care urmeaza sa-i ofere al patrulea mandat de sapte ani lui Bashar al-Assad, intr-o tara aflata in plin marasm economic, devastata de un deceniu de razboi, relateaza AFP.

- Nici la cel de-al doilea concurs organizat de Primaria Piatra Neamt pentru functia de director executiv al Directiei Patrimoniu nu a reusit nimeni sa obtina punctajul necesar. Unul din cei patru candidati ce s-au inscris pentru acest post nu a prezentat, in timp util, cazierul judiciar si nu s-a mai…

- S-a incheiat renumararea voturilor la Primaria Sectorului 1, iar Daniel Tudorache s-ar intoarce triumfator in fotoliul de primar! Diferenta ar fi de 1.360 de voturi in favoarea lui Daniel Tudorache de la PSD, fostul primar al Sectorului 1, si ca reprezentanta USR Clotilde Armand ar fi pierdut cursa…

- Presedintele Emmanuel Macron a avertizat marti impotriva "tentativelor de ingerinta" ale Turciei in urmatoarele alegeri prezidentiale franceze din 2022, fara a inchide insa usa unei imbunatatiri a relatiilor cu Ankara, care sunt execrabile de peste un an, noteaza AFP preluat de agerpres. Vezi…

- Autoritatile electorale din Ecuador au respins duminica cererea de renumarare a voturilor din primul tur al alegerilor prezidentiale depusa de candidatul indigen Yaku Perez, noteaza AFP preluat de agerpres. Yaku Perez, ecologist si candidat al Pachakutik, expresia politica a miscarii indigene ecuadoriene,…