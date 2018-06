Stiri pe aceeasi tema

- Turcii voteaza duminica intr-un dublu scrutin istoric – parlamentar si prezidential – prin care intra in vigoare modificari ale Constitutiei ce transforma tara dintr-o republica parlamentara intr-un regim prezidential si care fie va consolida acapararea presedintelui Recep Tayyip Erdogan asupra celor…

- Numarul turcilor care au votat in strainatate in cadrul alegerilor prezidentiale si parlamentare din 24 iunie din Turcia a atins un nivel record de 1,49 milioane, a anuntat miercuri seful Consiliului Electoral Suprem, Sadi Guven, citat de agentia Reuters. Alegerile au loc in Turcia duminica…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii din Turcia /AKP, de guvernamant/ si aliatul sau nationalist, MHP, ar obtine circa 54 % din voturi la alegerile parlamentare anticipate ce vor avea loc in iunie, indica un sondaj al MetroPoll difuzat joi, relateaza agentia Reuters.Turcii sunt chemati la urne…

- Președintele turc și-a dezvaluit profesiunea de credința pentru alegerile parlamentare prezidențiale și anticipate din 24 iunie. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis duminica (6 mai) sa lanseze noi operațiuni militare și sa ridice Turcia la rangul de "putere globala", dezvaluindu-si profesiunea…

- Parlamentul din Turcia a aprobat propunerea presedintelui Recep Tayyip Erdogan de a organiza alegeri prezidentiale si parlamentare in 24 iunie, cu aproape un an si jumatate mai devreme decat era programat, scrie Reuters. Parlamentarii partidului de opozitie pro-kurd HDP au parasit cladirea Parlamentului…

- Turcia va organiza alegeri parlamentare si prezidentiale anticipate pe 24 iunie, a anunta miercuri presedintele Recep Tayyip Erdogan, citat de publicatia Hurriyet si Mediafax. “Chiar daca presedintele si Guvernul lucreaza la unison, suntem confruntati la orice pas cu bolile vechiului ...