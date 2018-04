Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Muntengru merg duminica la urne pentru a-si alege presedintele, iar scrutinul este vazut ca un test pentru sustinerea populatiei fata de Uniunea Europeana, scrie Politico, potrivit news.ro.Candidatul pro-european Milo Dukanovic, care face parte din Partidul Democrat al Socialistilor…

- Muntenegru organizeaza duminica alegeri prezidentiale, iar aproximativ 530.000 de alegatori sunt asteptati la urne intr-un scrutin in care presedintele Partidului Democrat al Socialistilor (DPS), Milo Djukanovic, este dat ca favorit, informeaza The Associated Press.

- Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi a facut apel luni la Partidul Democrat (PD, centru-stanga), invins in alegerile de la 4 martie, sa ajute la formarea unui guvern al blocului sau de centru-dreapta, pentru ca Italia sa evite o intoarcere rapida la urne, transmite Reuters. Scrutinul…

- Scrutinul parlamentar din Italia s-a incheiat duminica la ora locala 23:00, exit-poll-urile indicand o victorie a Miscarii 5 Stele, cu 29,5 - 32,5% din voturi. Partidul Democrat este pe locul al doilea iar Forza Italia e pe locul trei, cu 12,5 - 15,5% din voturi.

- Kosovo si Muntenegru au anuntat vineri ca au ajuns la o intelegere cu privire la acordul de demarcare a granitei din 2015, pas necesar pentru ca locuitorii din Kosovo sa obtina dreptul de a calatori fara viza in Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Presedintele Kosovo, Hashim Thaci, a subliniat…

- Liviu Dragnea va avea susținerea partidului daca va lua decizia de a candida la prezidențiale, spune fostul lider al social-democraților, Mircea Geoana. Geoana crede ca PSD nu se grabește sa anunțe candidatul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, deoarece o astfel de mișcare nu ar face decat…

- Serbia si Muntenegru sunt cel mai probabil urmatoarele tari care vor adera la Uniunea Europeana, posibil in 2025, a declarat intr-un interviu pentru Reuters comisarul european pentru extindere, Johannes Hahn. Uniunea Europeana lanseaza un efort diplomatic de a accelera pasii pentru aderarea…