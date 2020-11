Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii Republicii Moldova sunt chemati duminica sa voteze in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale. Confruntarea finala are loc intre candidatul pro-european, Maia Sandu si actualul sef al statului, socialistul pro-rus Igor Dodon. Desi in primul tur de scrutin Maia Sandu a obtinut cele…

- CHIȘINAU, 2 nov - Sputnik. Igor Dodon a declarat dupa intalnirea cu premierul Ion Chicu și președintele Parlamentului, Zinaida Greceanii, ca electoratul de centru-stanga este mai mare in Moldova decat cel de drepata și asta il face sa creada o va invinge in scrutinul din 15 noiembrie. © Sputnik…

- In Republica Moldova, candidata pro europeana Maia Sandu a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale de ieri, cu aproape 36% din voturi, potrivit rezultatelor partiale dupa numararea a 99,5% din sufragii. Maia Sandu a fost urmata de presedintele filorus Igor Dodon, cu 32,7 procente, si se va confrunta…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a castigat, duminica, primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, potrivit datelor preliminare publicate de Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea…

- Dupa ce inițial a fost data pe locul al doilea la votul din țara, scorul s-a modificat simțitor dupa ce Comisia Electorala Centrala a inceput sa proceseze și rezultatele votului din diaspora. Maia Sandu are peste 3 procente in fața lui Igor Dodon, in condițiile in care mai sunt de numarat voturile din…

- R. Moldova: Maia Sandu, a caștigat primul tur al alegerilor prezidențiale Maia Sandu. Foto: Arhiva/ Radio Chisinau Candidata opozitiei din Republica Moldova, pro-europeana Maia Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate a câștigat…

- Astazi in Republica Moldova au avut loc alegeri prezidentiale. Va prezentam primele rezultate preliminare ale scrutinului.(UPDATE 22:45) Rezultate preliminare dupa procesarea a 1.421 de procese verbale:Igor Dodon – 36,40% Maia Sandu – 30.83%Renato Usatii – 16.

- Cetatenii din Republica Moldova sunt chemati astazi la urne, pentru a isi alege presedintele pentru urmatorii patru ani. Alegerile prezidentiale din Moldova se desfasoara in plina pandemie de coronavirus: Ultimele informatii, furnizate de Ministerul Sanatatii, arata ca 839 de noi infectii au fost inregistrate…