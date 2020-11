Stiri pe aceeasi tema

- In 2016 Dodon a obtinut 47,98 din voturi, in timp ce Maia Sandu a fost votata de 38,71 dintre alegatori Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati sa participe, duminica, la alegerile pentru functia de presedinte al tarii, disputata de opt candidati, intre care…

- Duminica, 1 noiembrie 2020, in Republica Moldova se vor desfasura alegerile prezidentiale. Dintre cei 8 candidati inscrisi in cursa electorala, in turul doi al alegerilor, in 15 Noiembrie, vor intra Maia Sandu si Igor Dodon. Datorita diferentei reduse dintre cei doi candidati, fiecare vot este foarte…

- Comisia Electorala Centrala din Republica Moldova a comunicat joi ca joi 1 octombrie s-a incheiat perioada de depunere a documentelor in vederea inregistrarii candidatilor la functia de presedinte al republicii in scrutinul preconizat sa aiba loc la 1 noiembrie, informeaza Radio Chisinau. Conform datelor…

- Comisia Electorala Centrala a inregistrat-o pe candidata la functia de presedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, desemnata de Partidul Politic „Partidul Actiune si Solidaritate”, transmite IPN.

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a inregistrat, in cadrul ședinței de astazi, candidata la funcția de Președinte al Republicii Moldova – Maia Sandu, desemnata de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

- Astazi, Partidul Acțiune și Solidaritate a depus actele la Comisia Electorala Centrala (CEC) pentru inregistrarea grupului de inițiativa in vederea susținerii Maiei Sandu la funcția de Președinte al Republicii Moldova, la o zi dupa ce Consiliul Politic Național al partidului a desemnat-o oficial pe…

