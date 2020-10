Ambasada Republicii Moldova la Madrid informeaza ca moldovenii din aceasta țara vor putea vota la șase secții de votare. Iata adresele birourilor electorale.

Sectia denr.1/419 or. Madrid, Calle Cifuentes no. 5, distrito Villaverde, (edificio La Nave) CP 28021. © CC0 / Pixabay / Julius_SilverPrezidențiale:secțiilor dedin Marea Britanie Sectia denr.1/420 or. Barcelona, Calle Comandante Benitez, no. 6, (edificio Centro Civico Joan Oliver “Pere Quart”), CP 08028. Sectia denr.1/421 or. Santander, Calle Alta, no. 133, (edificio Mercado Mexico), CP 39008.…