ALEGERI PREZIDENŢIALE. Klaus Iohannis: "PSD a schimbat feţele, dar nu şi năravul" Președintele Klaus Iohannis susține ca oamenii care considera ca PSD-ul nu mai este așa de rau ca pe vremea lui Liviu Dragnea se inșala, pentru ca el considera ca PSD și-a schimbat doar fața, dar nu și naravurile. "Trebuie indepartat PSD-ul de la butoane ani buni, ani buni de tot. Abia atunci vom reuși sa avem o țara normala, cu școli pentru copiii noștri, cu spitale bune, cu o infrastructura buna, abia atunci vom face "Romania normala". Haideți sa obținem un scor atata de bun incat PSD sa fie trimis in opoziție ani buni de tot, in așa fel incat noi sa realizam "Romania normala" Imi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține ca oamenii care considera ca PSD-ul nu mai este așa de rau ca pe vremea lui Liviu Dragnea se inșeala, pentru ca el considera ca PSD și-a schimbat doar fața, dar nu și naravurile.”Trebuie indepartat PSD-ul de la butoane ani buni, ani buni de tot. Abia atunci…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca proiectul ”Romaniei normale” va putea fi implementat cu adevarat in momentul in care doar dupa ce liberalii vor caștiga alegerile locale și parlamentare.”Ați inceput bine: ați caștigat la europarlamentare, la referendum și turul I la prezidențiale. Urmeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prezidentiale, a declarat, vineri seara, ca va sustine candidatura municipiului Baia Mare la titlul de Capitala Europeana a Tineretului in anul 2022. ‘Categoric! Inainte sa vin am intrebat am intrebat pe consilierii mei care sunt temele de Baia…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca se bazeaza pe votul minoritatii maghiare, chiar daca nu exista o mobilizare in acest sens din partea UDMR. "Eu contez pe votul lor, va spun sincer si cred ca majoritatea va intelege foarte bine care este miza acestor alegeri. Am avut votul lor si in…

- Presedintele Klaus Iohannis a votat la ora 9.10, la Liceul Jean Monnet din Capitala, declarand ca a votat pentru Romania normala si ca spera sa primeasca confirmarea ca foarte multi romani isi doresc acelasi lucru.

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Președintele Klaus Iohannis a declarat ca a votat „pentru o Romanie normala”. „Este o zi extrem de importanta pentru Romania, dar recunosc ca și pentru mine personal. Am...

- Președintele Klaus Iohannis a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care le cere alegatorilor sa vina sa voteze in numar cat mai mare la scrutinul in urma caruia va fi desemnat viitorul președinte al Romaniei, deoarece o prezența ridicata ar putea duce la ”o Romanie fara PSD”. ”Dragi romani,…

- Presedintele Klaus Iohannis isi va depune, vineri, 20 septembrie, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru un al doilea mandat in fruntea statului, a anuntat, ieri, liderul PNL, Ludovic Orban. Acesta a precizat ca obiectivul PNL este ca in momentul depunerii candidaturii, Klaus Iohannis sa aiba…