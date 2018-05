Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat luni majorarea cu 95% a salariului minim, pentru a marca Ziua Internationala a Muncii, inaintea scrutinului de la 20 mai in care va incerca sa obtina un nou mandat. Banii dintr-un salariu nu ajung insa nici macar pentru a cumpara 2 kg de carne de pui.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat luni majorarea cu 95% a salariului minim, pentru a marca Ziua Internationala a Muncii, inaintea scrutinului de la 20 mai in care va incerca sa obtina un nou mandat.

- Cum poate fi demisa Viorica Dancila; Care sunt șansele ca Guvernul sa pice, prin moțiune de cenzura, in Parlament. Potrivit Constituției, doar Legislativul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.…

- Egiptenii incep sa voteze luni in alegeri prezidentiale in care victoria presedintelui in exercitiu Abdel Fattah al-Sisi este aproape sigura, relateaza dpa. Singurul competitor al lui al-Sisi in scrutin este Moussa Mostafa, un politician putin cunoscut care deja si-a exprimat sprijinul pentru un al…

- Alegerile prezidentiale din Venezuela, programate pentru 22 aprilie, vor fi organizate in a doua jumatate a lunii mai, au anuntat joi autoritatile electorale, relateaza AFP si Reuters. "Propunem ca alegerile prezidentiale si cele pentru consiliile legislative regionale sa fie organizate simultan",…

- Opozitia venezueleana a exclus miercuri o participare la scrutinul prezidential din 22 aprilie fara garantii din partea guvernului presedintelui socialist Nicolas Maduro in masura sa asigure un proces electoral liber si transparent, transmite AFP. "Nu contati pe Unitatea Democratica, nici pe popor,…

- Opozitia venezueleana a exclus miercuri o participare la scrutinul prezidential din 22 aprilie fara garantii din partea guvernului presedintelui socialist Nicolas Maduro in masura sa asigure un proces electoral liber si transparent, transmite AFP. "Nu contati pe Unitatea Democratica, nici pe popor,…

- Consiliul Electoral National din Venezuela a anuntat miercuri ca alegerile prezidentiale se vor desfasura pe 22 aprilie, informeaza AFP. Adunarea Constituanta, care a luat locul Parlamentului dominat de opozitie, a decretat in ianuarie ca alegerile trebuie sa aiba loc inainte de sfarsitul lui aprilie,…