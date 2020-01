Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta in functie a Taiwanului, Tsai Ing-wen, a obtinut peste 50% din voturi dupa numararea a mai mult de jumatate dintre sufragiile exprimate in alegerile desfasurate sambata si considerate cruciale pentru viitorul relatiilor cu Beijingul, transmite AFP, preluand media locale. Foto: (c) Tyrone Siu /…

- Birourile de vot s-au deschis sambata in Taiwan putin dupa ora locala 08:00 (00:00 GMT) pentru alegeri prezidentiale dominate de viitorul relatiilor intre aceasta insula cu peste 23 milioane de locuitori si Beijing, potrivit AFP. Circa 19 milioane de alegatori sunt invitati sa aleaga intre…

- Calin Dobra, liderul PSD Timiș și președintele Consiliului Județean Timiș, a comentat, astazi, pe Facebook, infrangerea rușinoasa de la alegerile prezidențiale a Vioricai Dancila. Astfel, Dobra susține ca este nevoie de o reconstrucție interna, ca urmare a acestui scor slab obținut de PSD la scrutinul…

- Le Monde: Infrangerea istorica a stangii la alegerile prezidențiale din Romania marcheaza eșecul strategiei PSD care a intors spatele orientarii proeuropene a țarii și celor peste 3 milioane de romani plecați la munca in vest „In paralel, PSD a realizat multiple reforme in justiție, oficial…

- Fost candidat la alegerile prezidențiale in turul 1, Catalin Ivan spune ca nu știe daca merge la vot in finala dar ce știe sigur este ca mai bine iși taie o mana decat sa-l voteze pe Klaus Iohannis pentru ca Romania se afla in pragul unei dictaturi. El a menționat ca raman valabile și toate criticile…

- Scorul dezastruos obținut de Dan Barna în alegerile prezidențiale nu a fost anticipat nici macar de cei mai sceptici dintre liderii și membrii USR. Una dintre marile întrebari care se pun acum în USR este în ce masura rezultatele candidatului Barna ar putea influența negativ…

- Presedintele PSD Buzau, Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca PSD si-a atins obiectivul, avand candidat in turul doi al alegerilor prezidentiale.

- Dan Barna, candidatul USR la alegerile prezidențiale 2019, și-a recunoscut infrangerea, duminica seara, intr-un mesaj postat pe Facebook. Acesta le-a transmis susținatorilor sai ca va continua sa lupte pentru o Romanie ce „se modernizeaza și se curața de corupție”.