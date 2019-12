Alegeri prezidenţiale în SUA: Senatoarea Kamala Harris abandonează cursa pentru învestitura democrată Senatoarea democrata Kamala Harris, care dorea sa devina prima presedinte de culoare a SUA, a anuntat marti ca a abandonat alegerile primare democrate, din lipsa de fonduri suficiente pentru finantarea campaniei sale, informeaza AFP si Reuters. In varsta de 55 de ani, fosta procuror de California, ea a intrat in ianuarie in cursa pentru a obtine investitura democrata si a se confrunta apoi cu republicanul Donald Trump in alegerile prezidentiale din noiembrie 2020. Dupa un debut foarte remarcat in alegerile primare, ea a scazut apoi si stagna in sondaje. Aceasta este una dintre cele mai mari personalitati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Kamala Harris se retrage din cursa la investirea Partidului Democrat in vederea alegerilor prezidentiale americane, prevazute in noiembrie 2020, declara doua surse la curent cu acest lucru pentru CNN, anunța news.ro.Citește și: FBI se implica in Romania! Ancheta de amploare, in…

- Fostul guvernator al statului american Massachusetts, Deval Patrick, a anuntat joi ca se inscrie in cursa prezidentiala din 2020, ridicand la 18 numarul de candidati democrati care vor sa obtina nominalizarea pentru a concura impotriva presedintelui republican Donald Trump, relateaza AFP preluat…

- Miliardarul american Michael Bloomberg, fost primar al New York-ului, se gandeste in mod serios sa intre in cursa pentru nominalizarea din partea democratilor la scrutinul prezidential din 2020, o decizie care ar putea tulbura serios apele in aceasta tabara cu doar trei luni inaintea declansarii…

- Hillary Clinton a acuzat Moscova ca se amesteca din nou in alegerile prezidentiale americane in favoarea lui Donald Trump, sprijinind candidatura unei democrate in alegerile primare in vederea prezidentialelor, pe care o numeste "favorita a rusilor", informeaza vineri AFP, potrivit AGERPRES.Daca…

- Hillary Clinton a acuzat Moscova ca se amesteca din nou in alegerile prezidentiale americane in favoarea lui Donald Trump, sprijinind candidatura unei democrate in alegerile primare in vederea prezidentialelor, pe care o numeste "favorita a rusilor", informeaza vineri AFP. Daca candidata invinsa in…

- Casa Alba a incercat sa restranga accesul la notele despre discutia telefonica avuta de presedintele Donald Trump pe 25 iulie cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, mentioneaza un avertizor de integritate din cadrul serviciilor secrete americane intr-un raport publicat joi de Congresul american,…

- Cei doi posibili rivali in alegerile prezidentiale din SUA din 2020, Joe Biden si Donald Trump, s-au atacat din nou sambata in legatura cu un caz controversat dezvaluit de un misterios avertizor de integritate asupra relatiilor lor cu Ucraina, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele…

- Fostul congresman de Carolina de Sud, Mark Sanford, il va concura pe presedintele american Donald Trump in alegerile primare din Partidul Republican, potrivit unui anunt facut de acest politician duminica intr-un interviu la postul Fox News, transmite Reuters. "Sunt aici pentru a va spune…