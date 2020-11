Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump, a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta.Vezi și: OMS cere ca scolile sa ramana deschise, ingrijorata de explozia de cazuri din Europa:…

- Procesul de vot pentru alegerea celui de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii a ajuns la final. Americanii au avut de ales intre presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care aspira la al doilea mandat, si candidatul Partidului Democrat, Joe Biden.

- Joe Biden 264 ndash; Donald Trump 214. Pentru a castiga oricare dintre candidati are nevoie de minimum 270 de voturi electorale electori Echipa de campanie a lui Donald Trump a deschis o actiune in justitie pentru a opri numararea voturilor in Georgia.Multe dintre buletinele de vot nenumarate sunt voturi…

- Exista voci care susțin ca Donald Trump viseaza chiar la o dinastie politica, dar asta inseamna și multe intrigi, o concurența acerba intre membrii primei familii a Statelor Unite pentru atenția și aprecierea șefului suprem.

- Presedintele american Donald Trump a votat anticipat in alegerile prezidentiale din Statele Unite, sambata, in West Palm Beach, Florida, in apropierea proprietatii sale Mar-a-Lago. Pana acum președintele Donald Trump a votat de la New York. „A fost un vot foarte sigur, mult mai in siguranta decat atunci…

- Camera Reprezentantilor a Statelor Unite a votat sâmbata un proiect de lege care prevede un ajutor de 25 de miliarde de dolari pentru serviciul de posta american (USPS) si oprirea unor controversate reforme operationale care, potrivit democratilor, ameninta votul prin corespondenta pentru alegerile…

- Facebook analizeaza oprirea publicitatii politice dupa alegerile prezidentiale americane din 3 noiembrie, pentru a preveni dezinformarea post-alegeri, a declarat vineri o sursa care a discutat cu reprezentantii companiei, transmite Reuters, potrivit news.ro.Citește și: CAB il LOVEȘTE in plin pe Liviu…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat, marti, ca utilizarea masiva a voturilor prin posta in scrutinul prezidential din noiembrie risca sa genereze fraude electorale si sa conduca la repetarea alegerilor, anunța MEDIAFAX.Donald Trump a criticat frecvent folosirea votului prin posta…