- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump , a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta. "Opriti numararea voturilor!", a transmis Donald Trump, prin Twitter. "Orice buletin de vot venit dupa…

- Deși președintele Donald Trump a incercat sa iși declare victoria in alegeri cand inca mai erau un numar mare de voturi de contabilizat, in contextul in care voturile aratau un avans mare in majoritatea statelor competitive. Numaratoarea voturilor continua, insa, iar cursa continua sa fie extrem de…

- Președintele american, Donald Trump, s-a declarat invingator in alegerile prezidențiale inainte ca toate voturile sa fie numarate in mai multe state importante precum Georgia, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona sau Carolina de Nord.

- Ziua votului la alegerile prezidențiale din Statele Unite este pe cale sa inceapa. Aproape 100 de milioane de americani au votat deja prin corespondența sau prin procedura de vot anticipat, un numar imens, comparabil deja cu 70% din numarul de voturi total din 2016. Cei doi candidați și-au incheiat…

- ALEGERI SUA 2020. "Ce a facut? A legitimat Coreea de Nord. A spus despre el ca este un bun prieten, insa (Kim - n.r.) este un golan", a declarat Biden. Donald Trump, care s-a intalnit de trei ori cu liderul nord-coreean, s-a laudat cu relatia "foarte buna" cu Coreea de Nord si ca a indepartat amenintarea…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din Statele Unite, are un avans de 9% in preferintele de vot in raport cu presedintele Donald Trump, membru al Partidului Republican, arata un...

- Joseph Biden, candidatul democrat în scrutinul prezidential din SUA, mentine avansul în sondajele de opinie, inclusiv în state decisive din punct de vedere electoral, dar popularitatea presedintelui Donald Trump este în crestere, informeaza postul CNBC si publicatia The Hill.…