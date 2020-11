Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator din Georgia a respins o petitie a echipei de campanie a presedintelui Donald Trump privind scrutinul prezidential, afirmand ca nu exista dovezi care sa-i sustina afirmatiile, relateaza dpa. O decizie similara a fost luata in statul Michigan, potrivit Reuters. Trump a incercat sa-i forteze…

- Un judecator din Georgia a respins o petitie a echipei de campanie a presedintelui Donald Trump privind scrutinul prezidential, afirmand ca nu exista dovezi care sa-i sustina afirmatiile, relateaza dpa. O decizie similara a fost luata in statul Michigan, potrivit Reuters.Trump a incercat sa-i…

- REZULTAT ALEGERI SUA. Echipa de campanie a lui Donald Trump a depus o moțiune in statul Georgia, astfel incat operațiunile de numarare sa fie suspendate, scrie Associated Press. Citeste si ALEGERI SUA 2020 Joe Biden isi anunta victoria: "Am castigat cele mai multe voturi din istoria scrutinului…

- Joe Biden 264 ndash; Donald Trump 214. Pentru a castiga oricare dintre candidati are nevoie de minimum 270 de voturi electorale electori Echipa de campanie a lui Donald Trump a deschis o actiune in justitie pentru a opri numararea voturilor in Georgia.Multe dintre buletinele de vot nenumarate sunt voturi…

- Joe Biden a trecut in frunte in statele-cheie Wisconsin si Michigan, are un avans in Nevada, in timp ce Donald Trump conduce in Pennsylvania, Georgia si Carolina de Nord, in conditiile in care in toate aceste state se numara voturile prin corespondenta care il favorizeaza pe Biden.

- Președintele american, Donald Trump, s-a declarat invingator in alegerile prezidențiale inainte ca toate voturile sa fie numarate in mai multe state importante precum Georgia, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona sau Carolina de Nord.

- Președintele american, Donald Trump, s-a declarat invingator in alegerile prezidențiale inainte ca toate voturile sa fie numarate in mai multe state importante precum Georgia, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona sau Carolina de Nord.

- Douazeci de fosti procurori districtuali republicani l-au acuzat pe presedintele Donald Trump ca reprezinta o amenintare la adresa statului de drept din SUA, dupa ce a politizat Departamentul de Justitie ca nici un alt presedinte american, informeaza Agerpres.