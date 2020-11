Stiri pe aceeasi tema

- Numarul record al voturilor exprimate anticipat, de aproximativ 65- din prezenta totala in alegerile prezidentiale din 2016, reflecta interesul mare pentru alegerile in care se confrunta actualul presedinte republican Donald Trump si democratul Joe Biden. Participarea record la alegerile anticipate,…

- Peste 60 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale, cu opt zile inainte de ziua votului, iar ritmul record in care se desfasoara voturile anticipate ar putea duce la cea mai mare participare la scrutin din peste 100 de ani, potrivit datelor publicate luni de U.S. Elections Project.…

- Michael McDonald, implicat in Elections Project al University of Florida, a apreciat ca cel putin 52 de milioane de americani au votat prin posta sau in persoana, cu 11 zile inainte de ziua alegerilor. Acest numar este echivalent cu 22% dintre alegatorii eligibili. McDonald si alti experti…

- Peste 50 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale americane, a declarat vineri un expert in votul anticipat, semnaland o participare record la alegerile in care se confrunta presedintele Donald Trump si democratul Joe Biden, transmite Reuters.

- Peste 34 de milioane de americani au votat deja, cu doua saptamani inainte de alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, potrivit datelor publicate marti de US Election Project, transmite CNBC preluat de mews.roVoturile prin posta si in persoana au atins nivelul de 24,5% din cele 136 de milioane…

- Peste 22 de milioane de americani au votat deja anticipat pana vineri, 16 octombrie, pentru alegerile prezidentiale din SUA programate a avea loc pe 3 noiembrie. Cei care au votat au facut-o fie la sectiile de votare fie prin email, conform datelor comunicate de autoritatile electorale americane, informeaza…

- Peste zece milioane de americani au votat in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, prin corespondenta sau anticipat. "Alegatorii au depus un total de 10.296.180 de buletine de vot in statele respective", un record, a anuntat luni pe site US Elections Project de la Universitatea din Florida. Potrivit…

- Americanii isi trimit de zor buletinele de vot anticipat in alegerile de la 3 noiembrie, intr-un ritm fara precedent, un lucru care anunta un nivel al participarii la vot-record in scrutinul in care se infrunta presedintele republican in exercitiu Donald Trump si fostul vicepresedinte democrat Joe…