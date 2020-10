Alegeri prezidentiale in Republica Moldova. Ordinea pe buletine. Opt candidati se lupta pentru a fi presedinte

Stiri pe aceeasi tema

- In 1 Noiembrie 2020, Republica Moldova isi alege presedintele pentru urmatorii patru ani. Dintre cei opt candidati, conteaza in primul rand Igor Dodon si Maia Sandu, dar si alti doi care vor putea inclina balanta in turul II: Andrei Nastase si, mai ales, Renato Usatai. Care este pozitia Bucurestiului…

- Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, prorusul Igor Dodon, si fostul premier Maia Sandu sunt creditati cu cele mai mari sanse sa ajunga in turul doi de scrutin, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, relateaza marti Radio…

- Daca in turu II al alegerilor prezidențiale s-ar duela doi candidați cu cele mai mare de caștig, potrivit ultimelor sondaje, Igor Dodon și Maia Sandu, lupta ar fi una acerba. Cum s-ar repartiza voturile alegatorilor, conform ultimului studiu realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica…

- Alegatorii din Republica Moldova sunt chemați la urne, la 1 noiembrie, pentru a-l alege pe președintele țarii. Actualul președinte Igor Dodon candideaza acum din nou, ca independent. La fel și principala sa rivala din urma cu patru ani, Maia Sandu, care va incerca sa-și ia revanșa, deși va fi greu,…

- Igor Dodon ramane in continuare principalul favorit al alegerilor prezidentiale din 1 noiembrie, cel putin asta potrivit unui sondaj de opinie prezentat joi, 24 septembrie, de Asociatia Sociologilor si Demografilor, organizatie apropiata de Partidul Socialistilor, studiul careia arata ca, daca in turul…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, cei mai mulți moldoveni ar vota pentru actualul președinte al țarii, Igor Dodon, fiind urmat de lidera PAS, Maia Sandu, arata datele unui sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova (ASDM).

- Unul dintre principalii lideri politici pro-europeni de la Chisinau, Maia Sandu, vorbeste, intr-un interviu acordat Agerpres, despre importanta alegerilor prezidentiale care vor avea loc pe 1 noiembrie in Republica Moldova. Lider al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu a…

