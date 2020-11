Stiri pe aceeasi tema

- In Republica Moldova are loc astazi cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale. Cele 2.000 de sectii se vor inchide la ora 21:00. In diaspora, cetatenii moldoveni au la dispozitie peste 139 de sectii, in Romania fiind 13. Alegatorii din Republica Moldova, precum si cei din diaspora, sunt asteptati…

- Cetatenii Republicii Moldova pot vota duminica, la turul doi al alegerilor prezidentiale din aceasta tara, in 13 sectii organizate pe teritoriul Romaniei. Doua sectii se afla in Bucuresti - una la sediul Ambasadei Republicii Moldova in tara noastra si una la sediul Autoritatii Electorale…

- Doua sectii se afla in Bucuresti - una la sediul Ambasadei Republicii Moldova in tara noastra si una la sediul Autoritatii Electorale Permanente. Mai sunt organizate sectii de votare in Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Oradea, Sibiu, Suceava, Timisoara. Potrivit insarcinatului…

- Duminica aceasta are loc al doilea tur al alegerilor prezindentiale din Republica Moldova, acolo unde cursa au ramas Maia Sandu, candidatul sustinut de Bucuresti si de UE, iar de cealalta parte Igor Dodon, candidatul Pro-rus. Moldovenii din Romania vor putea vota la una dintre cele 13 sectii de votare…

- Cluj-Napoca și-a triplat fața de anul 2000 PIB-ul nominal ajustat la puterea de cumparare, având cea mai mare creștere economica din Uniunea Europeana, între 2000-2017. Orașe precum Timișoara, București, Iași, Ploiești, Brașov, Constanța, Craiova…

- In organizarea Consiliului Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura Dambovita, impreuna cu Societatea Scriitorilor Targovisteni, Biblioteca Judeteana „I. H. Radulescu”, Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” si cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din Romania, editia de anul acesta a…

- ”Romania subliniaza ca este esential ca turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova sa se desfasoare in deplina transparenta si conformitate cu standardele europene si internationale, precum si cu principiile democratice”, a reactionat Ministerul de Externe de la Bucuresti, dupa…

- Cutremurul a fost unul de suprafata si a avut loc la o adancime de 15 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor orase: 71 km Est de Brasov, 91 km Nord-Est de Ploiesti, 102 km Sud de Bacau, 122 km Vest de Galati, 123 km Nord-Vest de Braila si 143 km Nord de Bucuresti. Tot in judetul Vrancea…