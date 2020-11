Stiri pe aceeasi tema

- Astazi la ora locala 07:00 a fost deschisa secția de votare a Biroului Electoral nr. 1/390 cu sediul la Ambasada R. Moldova in Japonia (adresa: 72, Enoki-cho, Shinjuku-ku, Tokio, Japonia). Primul cetațean al Republicii Moldova care și-a exercitat dreptul de vot a fost Viorica Lozov, interpreta de jazz…

- Candidatul la funcția de președinte al Republicii Moldova, ex-primarul general al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, este in criza de idei și il invidiaza pe actualul primar al capitalei, Ion Ceban, pentru ca acesta intr-o jumatate de an a reușit sa faca atit cit nu a reușit insuși Dorin Chirtoaca…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova iși declara susținerea pentru candidatul independent Igor Dodon la funcția de Președinte al Republicii Moldova, care este fondatorul formațiunii. „Il cunoaștem ca o persoana care susține in mod constant statalitatea moldoveneasca, valorile tradiționale, unificarea…

- Candidatul PUN la prezidențiale, Octavian Țicu, spune ca prin participarea la alegeri va oferi unioniștilor și cetațenilor Republicii Moldova sa voteze o alternativa anti-sistem capabila sa infrunte regimul instituit in Moldova de aproape 30 de ani.

- Candidatul desemnat de Blocul electoral UNIREA, Dorin Chirtoaca, a fost inregistrat oficial in cursa electorala pentru alegerile prezidentiale din 1 noiembrie. Decizia a fost luata in sedinta de astazi a Comisiei Electorale Centrale.

- Inregistrarea grupurilor de inițiativa pentru susținerea candidaților la funcția de președinte al Republicii Moldova se incheie la 11 septembrie. Astfel, miine este ultima zi in care Comisia Electorala Centrala mai poate recepționa setul de documente pentru inregistrarea grupurilor de inițiativa. Pina…

- Actualul Parlament al Republicii Moldova nu este reprezentativ, a fost ales in baza unui sistem bazat pe coruptie si nu are capacitatea de a genera un nou guvern. Declaratiile au fost facute de liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, in cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la TV…

- Tudor Deliu, candidat al Partidului Liberal Democrat din Moldova pentru alegerile prezidentiale din acest an, a depus actele la CEC pentru inregistrarea grupului de initiativa din partea formatiunii, in vederea sustinerii candidaturii la functia de presedinte al Republicii Moldova, transmite IPN.