Luni nu a existat niciun castigator in primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din Italia, dupa ce principalele partide aflate la guvernare au anuntat in prealabil ca parlamentarii sai vor depune buletine albe, informeaza DPA.Rezultate similare sunt asteptate in turul al doilea si al treilea, marti, respectiv miercuri. Abia dupa cel de-al patrulea tur de scrutin, programat joi, va fi suficienta o majoritate absoluta pentru ca unul din candidati sa castige.Dupa retragerea fostului premier Silvio Berlusconi din cursa pentru cea mai inalta functie in stat, negocierile intre liderii partidelor…