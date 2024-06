Stiri pe aceeasi tema

- Reformistul Massoud Pezeshkian si ultraconservatorul Said Jalili se vor confrunta intr-un al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Iran, a anuntat sambata Ministerul de Interne, dupa primul tur desfasurat vineri.

- Cei șase candidați au fost selectati dintr-un total de 80 de persoane care si-au depus candidatura de catre Consiliul Gardienilor Revolutiei, un organ - neales - dominat de conservatori si insarcinat sa supervizeze procesul electoral din Iran, informeaza AFP, citata de News.ro.Presedintele conservator…

- Sase candidati, in majoritate conservatori, au fost autorizati sa se prezinte la alegerile prezidentiale din 28 iunie din Iran la care urmeaza sa fie desemnat succesorul lui Ebrahim Raisi, decedat in accidentul de elicopter din mai, a anuntat duminica Ministerul iranian de Interne, transmite AFP, potrivit…

- Candidatul PNL la functia de primar al municipiului Bucuresti si-a prezentat, "Planul pentru Bucuresti", care prevede, printre altele, propuneri referitoare la combaterea drogurilor, mutarea transportului in subteran, termoficarea, digitalizarea si un Bucuresti verde, transmite Agerpres. Candidatul…