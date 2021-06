Iranienii cu drept de vot sunt așteptați la urne, vineri, sa il desemneze pe succesorul președintelui Hassan Rouhani. 3 dintre cei 4 candidati sunt vazuti drept extremisti de cancelariile occidentale, relateaza BBC . Sondajele de opinie sugereaza ca Ebrahim Raisi, cleric siit conservator care conduce sistemul juridic, este principalul favorit la caștigarea alegerilor. Locul secund in preferințele electorale ii revine moderatului Abdolnasser Hemmati, fost guvernator al Bancii Centrale de la Teheran. Electoratul iranian este, in mare parte, nemultumit in urma dificultatilor economice cu care s-au…