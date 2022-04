Stiri pe aceeasi tema

- Participarea la primul tur al alegerilor prezidentiale de duminica a fost de 25,48%, la ora locala 12:00, transmite Le Figaro. Potrivit datelor transmise de Ministerul francez de Interne, la ora locala 12.00, prezenta la scrutin a fost de 25,48%, cu trei puncte mai putin decit in ​​2017 (28,54%) si…

- Participarea la primul tur al alegerilor prezidentiale de duminica a fost de 25,48%, la ora locala 12:00 (13.00 ora Romaniei), transmite Le Figaro, preluat de news.ro.Potrivit datelor transmise de Ministerul francez de Interne, la ora locala 12.

- Ministerul de Interne a transmis, marti, ca, de la miezul noptii, inceteaza toate restrictiile impuse pe durata pandemiei, inclusiv portul mastii de protectie in spatii publice. De asemenea, actele care au expirat pe durata starii de alerta trebuie inlocuite in urmatoarele 90 de zile, institutiile urmand…

- Un baiețel din Zaporojie in varsta de 11 ani a ajuns, sambata noapte, singur in Slovacia, pentru ca parintii sai au fost nevoiti sa ramana Ucraina. Avea cu el un rucsac, o punga de plastic, un pasaport si un numar de telefon scris pe mana, a anuntat Ministerul de Interne slovac. Copilul a fost preluat…

- Bilanțul victimelor in urma razboiului din Ucraina crește de la o ora la alta. 352 de ucraineni, dintre care 14 copii, și-au pierdut viața, iar 1.684 au fost raniți. De cealalta parte, Moscova a recunoscut, pentru prima data, ca a pierdut militari in confruntari. Ministerul de Interne de la Kiev a comunicat…

- Parchetul Tribunalului Cluj face audieri intr-un dosar imens, in care aproximativ 1.000 de angajați ai MAI – pompieri, jandarmi și polițiști, ar fi implicați intr-o ampla rețea de falsificare și inșelaciune cu tichete de vacanța. Surse judiciare din cadrul Parchetului Tribunalului Cluj au declarat ca…

- Statele Unite au anuntat ca Rusia continua sa-si consolideze prezenta militara la granitele Ucrainei, intr-un moment in care Franta pretinde ca are angajamente de la Kremlin, astfel incat sa nu existe o „escaladare” suplimentara, relateaza AFP. „Am continuat sa observam, inclusiv in ultimele 24 de ore,…

- Pixelul albastru la Ministerul de Interne. Dupa apariția in ziarul Libertatea a unei fotografii in care secretarul de stat Bogdan Despescu pare ca ii ține haina ministrului de Interne, publicația revine și anunța ca secretarul de stat a sunat la redacție și a explicat ca e vorba despre o “iluzie optica”.…