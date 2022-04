Emmanuel Macron a fost reales in functia de presedinte al Frantei, el obtinand 58,2 la suta din totalul voturilor exprimate duminica, in turul doi al alegerilor prezidentiale, arata estimarile Ifop. Rivala lui Macron, Marine Le Pen, a obtinut 41,8 la suta din voturi. Emmanuel Macron, in varsta de 44 de ani, s-a clasat pe primul […] The post Alegeri prezidențiale in Franța. Emmanuel Macron, reales presedintele Frantei, cu 58,2 la suta din totalul voturilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .