Stiri pe aceeasi tema

- Socialistul Andres Arauz, protejat al ex-presedintelui Rafael Correa, si conservatorul Guillermo Lasso se vor confrunta in al doilea tur al alegerilor prezidentiale programat pentru 11 aprilie in Ecuador, a anuntat Consiliul National Electoral (CNE) in noaptea de sambata spre duminica, informeaza…

- Circa 6 milioane de voturi, respectiv 45% din sufragiile exprimate in primul tur al alegerilor prezidentiale din Ecuador, vor fi renumarate la cererea unui candidat care sustine ca a fost victima unei fraude, a...

- Socialistul Andres Arauz si conservatorul Guillermo Lasso se vor confrunta in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Ecuador pe 11 aprilie, potrivit sondajelor la iesirea din sectiile de votare publicate duminica la finalul unor alegeri marcate de masuri sanitare impotriva COVID-19, noteaza…

- Socialistul Andres Arauz si conservatorul Guillermo Lasso se vor confrunta in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Ecuador pe 11 aprilie, potrivit sondajelor la iesirea din sectiile de votare publicate duminica la finalul unor alegeri marcate de masuri sanitare impotriva COVID-19, noteaza…

- Presedintele bulgar Rumen Radev, critic sever al prim-ministrului Boiko Borisov, a anuntat luni ca va candida pentru un al doilea mandat la alegerile din toamna, informeaza France Presse si BTA. Apropiat de opozitia socialista, acest fost pilot si comandant-sef al fortelor armate a sustinut ferm miscarile…

- Schizofrenia ar putea fi unul dintre cei mai importanti factori de risc pentru deces asociat COVID-19, dupa varsta, conform unui studiu recent, citat de Live Science, anunța AGERPRES. Cercetari anterioare au constatat ca persoanele cu afectiuni mintale, in special depresie si schizofrenie…

- Asazi, prof. dr. Alexandru I. Badulescu, a trecut in neființa la varsta de 90 de ani, dupa ce și-a dedicat 6 decenii din viața culturii și artei, pe meleagurile prahovene. Nascut in 1929, in comuna Pietroasele, județul Buzau, profesorul a absolvit Conservatorul de Muzica din București- secția Pedagogie,…

- Un barbat in varsta de 41 de ani a fost gasit inchis intr-un apartament dintr-un oraș apropiat capitalei Stockholm, dupa ce mama sa in varsta de 70 de ani a fost internata in spital. Barbatul nu parasise de zeci de ani incinta, nu putea sta in picioare, ii lipseau majoritatea dinților și nu parea sa…