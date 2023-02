Stiri pe aceeasi tema

Fostul general parasutist Petr Pavel este considerat favorit in al doilea tur al alegerilor prezidentiale in Republica Ceha, in fata ex-premierului Andrej Babis, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Birourile de vot s-au deschis vineri si se vor inchide sambata la ora locala 14:00 (13:00 GMT),…

Sectiile de votare din Cehia s-au deschis vineri la ora locala 14:00 (13:00 GMT) si se vor inchide sambata la aceeasi ora in cadrul alegerilor prezidentiale care vor desemna succesorul lui Milos Zeman, transmit Reuters si DPA, relateaza Agerpres.

Miliardarul si fostul premier ceh Andrej Babis (68 de ani) a comparut miercuri din nou in fata justitiei in legatura cu acuzatiile de frauda cu fonduri europene ce i se aduc, cu doar cateva zile inainte de primul tur al alegerilor prezidentiale in care este considerat unul dintre favoriti, relateaza…

Qin Gang, un consilier de incredere al presedintelui chinez Xi Jinping, a fost numit noul ministru de externe al tarii, a informat vineri radioul de stat, citat de Reuters.

SUA vor furniza Ucrainei sistemul lor de aparare antiaeriana cel mai sofisticat, Patriot, a anuntat miercuri seful diplomatiei americane, in momentul in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se pregateste sa aterizeze la Washington, relateaza AFP si Reuters, conform Agerpres.

Statele Unite au devenit o putere mondiala exportatoare de titei in ultimii ani, dar exporturile nu au depasit importurile de la al Doilea Razboi Mondial. Asta s-ar putea schimba insa anul viitor, cand tara ar putea deveni exportatoare neta de petrol, transmite Reuters.

Cipriotii greci s-au prezentat duminica la vot in cadrul unui proces electoral pentru alegerea unui nou arhiepiscop care sa conduca o biserica antica cu interese moderne, de la administrarea proprietatilor la fabrici de bere, transmite Reuters.

Rachete si proiectile rusesti au lovit pozitii ucrainene in mai multe regiuni si luptele grele care se duc in Donetk, in est, nu au incetat, a afirmat, joi seara, Armata ucraineana, in timp ce fortele de ocupatie ale Moscovei au parut mai active, scrie Reuters, citat de news.ro.