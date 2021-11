Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele în exercitiu Rumen Radev a câstigat cu aproape doua treimi din voturi al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Bulgaria desfasurat duminica, indica primele sondaje la iesirea de la vot.Cu un mesaj ferm de combatere a coruptiei, Rumen Radev (58 de ani), sustinut…

- In Bulgaria are loc astazi, 21 noiembrie, cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Bulgarii sunt chemati sa decida intre seful de stat in exercitiu, Rumen Radev, si rectorul Universitatii din Sofia, Anastas Gherdjikov.

- Bulgarii ies duminica la urne pentru al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in care sunt chemati sa decida intre seful de stat in exercitiu, Rumen Radev, si rectorul Universitatii din Sofia, Anastas Gherdjikov, relateaza dpa, potrivit Agerpres. La primul tur, acum o saptamana, generalul in rezerva…

- Bulgaria are duminica a treia runda de alegeri parlamentare din acest an, care se desfasoara in acelasi timp cu scrutinul prezidential, favoritul celui din urma fiind presedintele in exercitiu, Rumen Radev, al carui principal adversar va fi rectorul Universitatii din Sofia, Anastas Gerdzikov, in…

- Presedintele bulgar Rumen Radev l-a numit din nou, joi, pe Stefan Ianev in fruntea unui guvern interimar care sa conduca Bulgaria pana la alegerile legislative anticipate prevazute pentru data de 14 noiembrie, a treia runda de alegeri legislative organizate in acest an dupa cele din aprilie si iulie,…

- Presedintele bulgar Rumen Radev va dizolva cea de-a 46-a Adunare Nationala si va numi un cabinet interimar joi, 16 septembrie, a anuntat luni secretariatul de presa al presedintelui, citat de BTA si MIA. Legislativul trebuie dizolvat dupa ce trei grupuri parlamentare (Exista un astfel de popor,…