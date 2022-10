Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii brazilieni se prezinta duminica la urne intr-un scrutin tensionat pentru a opta intre realegerea președintelui de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, sau revenirea in funcție a fostului președinte de stanga, Luiz Inacio Lula da Silva, scrie Reuter

