Stiri pe aceeasi tema

- NATO si-a facut cunoscuta luni "serioasa preocupare" in legatura cu desfasurarea alegerilor prezidentiale din Belarus, castigate de presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko, transmite AFP potrivit Agerpres. "Aliatii din NATO au exprimat serioase preocupari in ce priveste derularea alegerilor…

- Ciocniri violente au avut loc intre politie si protestatari duminica noaptea in marile orase din Belarus dupa ce presa de stat a anuntat ca presedintele Aleksandr Lukasenko, la putere de 26 de ani, era gata sa castige un al saselea mandat consecutiv, relateaza luni dpa, citat de

- La 34 de ani dupa catastrofa de la Cernobal si chiar inainte de alegerile prezidentiale de duminica, Belarus a incarcat cu combustibil prima sa centrala nucleara, proiectata si finantata de Rusia, in pofida opozitiei din partea Lituaniei vecine, potrivit France Presse.'Primul ansamblu de elemente…

- Franta, Germania si Polonia si-au exprimat vineri ingrijorarea fata de evolutia situatiei in Belarus, inaintea alegerilor prezidentiale de duminica, in care presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko, aflat la putere din 1994, candideaza la al saselea mandat, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Ministrii…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a anuntat joi ca mai multi cetateni americani au fost retinuti inaintea alegerilor prezidentiale care se vor desfasura duminica, dar fara sa spuna cand sau de ce, relateaza Reuters.

- Un vot anticipat a inceput marti, in Belarus, in vederea alegerilor prezidentiale de duminica, un scrutin in care presedintele autoritarist in exercitiu Aleksandr Lukasenko o infrunta pe Svetlana Tihanovskaia, o opozanta necunoscuta in urma cu cateva luni, relateaza AFP, potrivit news.ro.Campania…

- Kremlinul a cerut vineri eliberarea a 33 de rusi arestati saptamana aceasta in Belarus, acuzați de faptul ca au venit sa orchestreze „revolte in masa” cu cateva zile inaintea alegerilor prezidentiale de la 9 august, transmite RIA.ru .

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko l-a promovat joi pe fostul sef al comitetului militar-industrial al tarii in functia de premier, in cadrul unei remanieri a guvernului initiata cu doua luni inainte de alegerile prezidentiale din Belarus, informeaza dpa.