Alegeri prezidenţiale în Afganistan. Dată stabilită Afganistanul va organiza alegeri prezidentiale - pentru a patra oara de la caderea regimului talibanilor in 2001 - pe 20 aprilie 2019, a anuntat miercuri un oficial al comisiei electorale a tarii, citat de agentia Xinhua. ''Comisia electorala independenta afgana este puternic angajata in asigurarea transparentei si integritatii apropiatelor alegeri. Comisia va colabora larg cu partile interesate relevante pentru desfasurarea de alegeri generale libere si corecte'' , a declarat presei purtatorul de cuvant al Comisiei, Sayyed Hafizullah Hashimi. Anuntul survine in timp ce tara se pregateste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

